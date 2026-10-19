Региональное управление МЧС сняло в Пермском крае режим беспилотной опасности и отменило план «Ковер», который в течение дня вводился дважды и ограничивал полеты в радиусе 100 км вокруг Перми и 7 км вокруг Березников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS "Нас надули?": Но...
- "Нас надули?": Но...
- "Нас надули?": Но...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым