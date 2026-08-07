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Вратарь «Родины» Волков об «Акроне»: «Команде тяжеловато перестроиться после того, что натворил Тедеев. Он сводил ее к более вертикальному футболу – бить вперед, и Артемушка что‑то зацепит»

Вратарь «Родины» Сергей Волков, ранее выступавший за «Акрон», высказался о текущем положении тольяттинской команды.

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