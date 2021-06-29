Антипрививочники, это вы отправили на кладбище 100-тысячный город!

Ковидиотизм как социально-психологический феномен Уж не знаю, хорошо это или плохо, но факт остается фактом: пришествие коронавируса и сама пандемия с ее волнами — первой, второй и теперь уже третьей — обнаружили не только плачевное после катастрофических оптимизаций состояние отечественной медицины, когда срочно, силами доблестных Вооруженных Сил пришлось в разных уголках страны возводить модульные инфекционные госпитали или переоборудовать под ковидарии выставочные павильоны и закрытые спортивные арены.