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Антипрививочники, это вы отправили на кладбище 100-тысячный город!

Антипрививочники, это вы отправили на кладбище 100-тысячный город!

Ковидиотизм как социально-психологический феномен Уж не знаю, хорошо это или плохо, но факт остается фактом: пришествие коронавируса и сама пандемия с ее волнами — первой, второй и теперь уже третьей — обнаружили не только плачевное после катастрофических оптимизаций состояние отечественной медицины, когда срочно, силами доблестных Вооруженных Сил пришлось в разных уголках страны возводить модульные инфекционные госпитали или переоборудовать под ковидарии выставочные павильоны и закрытые спортивные арены.

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СанСаныч Демченко
А как на счёт того, что открыты границы на курорты Ебипта, турции и другие направления в Еуропу, Индию США..,Иераель. Разрешены разные фестивали.. типа Питерского Алые паруса..конференции,сходки, случки, стрелки и проч Это как??Ковид там не присутствует??..Все эти ваши эксперды--лишь отрабатывают бабло--научившись грамотно балакать на камеру за бабки ( не хилые кстати)--ни черта не понимая по теме..ведь природа пандемии (которая кстати ..не обьявлена--затратно) не изучена..последствия прививки- не предсказуемы т.к она не прошла временную проверку..Не считайте людей за идиотов...Это моё ЛИЧНОЕ мнение..Ни кого не призываю..ни к чему..просто думайте..ИМХО
Виктор Афонин
Эти прививки от ковида аналогичны прививкам от гриппа которые делаются ещё с советских времён и давно проверены. Проснись и иди делать прививку пока не поздно.
Алла Мироненко
Полностью разделяю Ваше мнение. Статья явно заказная и популистская.
СанСаныч Демченко
Единственный раз сделал прививку от гриппа..уже во взрослом возрасте-трясло неделю..потом болел гриппом три!! недели...Но тогда медицина не была ;;оптимизирована:: клятва Гиппократа...что-то да значила..все прививки проходили временную апробацию ..не менее 2-4 лет.. на научной основе когда работали десятки институтов и лабораторий..Сейчас-что? Сляпали непонятно какую бурду на коленке и через месяц--готово!!..Тебе надо-прививайся..будешь потом каждый месяц колоть от разных штаммов..как подопытный кролик..Суждено-двину кони.. но ..в стойло-не пойду..А тебе удачи и здоровья..
Виктор Афонин
Эта прививка применяется уже в мировом масштабе и себя зарекомендовала. Просто есть категория людей так называемая антипрививочники, у которых в голове сдвиг по фазе, к которой относитесь и Вы. Таких психически ненормальных ничем не убедишь. Это как наркоманы-бросовая для общества группа людей. Очень жаль что из-за таких антипрививочников погибнет еще много хороших людей. Хотел бы добавить-в появлении антипрививочников большую роль сыграло черезчюр некомпетентное и наплевательское отношение властей к этой смертельной инфекции. Высшие должностные лица еще до сих пор утверждают что прививка должна быть добровольной. Что ж, как говорится-рыба гниет с головы. Это наша беда.
СанСаныч Демченко
Сразу говорю-я не За ни Против..каждый сам решает.. Позвольте узнать..уважаемый..откуда и кто придумал эту категорию :антипрививочники::??..Мне..да и многим..по барабану эта вакцинация неапробированной (хотя-бы во временном отрезке) субстанции... не говоря о медикаментозных свойствах сией вакцины...Затем--почему не показывают % умерших от ССЗ,туберкулёза,рака.сах.диабета и других болезней человека? Они, что исчезли? Осталась одна проблема-Ковид??..Затем---есть противопоказания (были,по крайней мере) к вакцинации..Как с этим быть?? Ведь это провоцирует уже имеющуюся болезнь на рецидив и как правило -фатальный.Затем--вам то- чего бояться? Вы ж -защищены..к чему эти визги в сторону тех кто не поддался стадному чувству и дружит с головой..% процент смертей от пандемии -ниже чем от банального гриппа с его осложнениями..и в прошлые времена люди умирали от таких сезонных болезней..К чему эта мировая истерия? Знаете? большинство например-знают..вот когда сопоставите, проанализируете тогда подискуссируем..А--на счёт :рыбы: --она давно сгнила..уповать и апеллировать к ней--себя не ценить и не уважать..Всего доброго
СанСаныч Демченко
Сразу говорю-я не За ни Против..каждый сам решает.. Позвольте узнать..уважаемый..откуда и кто придумал эту категорию :антипрививочники::??..Мне..да и многим..по барабану эта вакцинация неапробированной (хотя-бы во временном отрезке) субстанции... не говоря о медикаментозных свойствах сией вакцины...Затем--почему не показывают % умерших от ССЗ,туберкулёза,рака.сах.диабета и других болезней человека? Они, что исчезли? Осталась одна проблема-Ковид??..Затем---есть противопоказания (были,по крайней мере) к вакцинации..Как с этим быть?? Ведь это провоцирует уже имеющуюся болезнь на рецидив и как правило -фатальный.Затем--вам то- чего бояться? Вы ж -защищены..к чему эти визги в сторону тех кто не поддался стадному чувству и дружит с головой..% процент смертей от пандемии -ниже чем от банального гриппа с его осложнениями..и в прошлые времена люди умирали от таких сезонных болезней..К чему эта мировая истерия? Знаете? большинство например-знают..вот когда сопоставите, проанализируете тогда подискуссируем..А--на счёт :рыбы: --она давно сгнила..уповать и апеллировать к ней--себя не ценить и не уважать..Всего доброго
борис сторублевцев
много обмана да и просто вранья властей и привели к недоверию к прививкам!!!
саша дмитренко
СТОРУБЛЕВОГО ОБМАНУЛИ НА 100 РУБЛЕЙ,,КАКАЯ ДОСАДА))))
борис сторублевцев
как ты был глупеньким так ты им и остался!!!
alik3456
Чистейшей воды пиздёшь и провокацию. На дешёвую лекцию народ не купишь. Кому надо ,тот и привьётся , а остальных не трожь вонючим языком.
Виктор Гайдуков
А не привитых в обсерваторы, пусть там, в изоляции, живут и работают пока не вымрут. Это их выбор
саша дмитренко
дохните,дебилы!
alik3456
А привитых в Москву. Пусть там подыхают.
NVS66 SergeiShulepov
У меня прививка есть от всех зараз, через клизму бесплатно. Даже от идиотов.
NVS66 SergeiShulepov
У меня прививка есть от всех зараз, через клизму бесплатно. Даже от идиотов.
СанСаныч Демченко
саша дмитренко
проснулся естественный отбор))) дебилы сдохнут!!
alik3456
Отбор ,так отбор! Всех привитых в Москву, там сдохнут.
саша дмитренко
привитЫе как раз выживут))) а вы ПЕРЕДОХНИТЕ!
alik3456
Не угадал. Всё дерьмо и вся нечесть ползёт в Москву.
саша дмитренко
ну значит-вам в москву!
alik3456
Не-е-е. москва вонючий город.
саша дмитренко
С НЕПРИВИТЫХ-БРАТЬ 100 ПРОЦ ЗА ЛЕЧЕНИЕ!!
alik3456
Лечитесь в Израиле!
NVS66 SergeiShulepov
Если нет иммунитета и гнилой генофонд, вакцина не поможет хоть всю жопу издырявь.
alik3456
А деньги переводить в кремль и депутатам.
Владимир Домнин
У автора и его последышей беда с логикой, да и на Путина им глубоко... Как антипрививочники могут навредить привитым? Ведь привитые защищены. На кладбище попадают непривитые. Значит, они не отправили, а отправились на кладбище.
Алла Мироненко
++++++ Верно!
Вадим Черимов
Какая может быть еще логика, если все самые страшные болезни были побеждены и сейчас побеждаются только прививками - оспа, туберкулез, корь и др. А вы антипрививочники потому и живете, что этими прививками привиты большинство людей с детства, вы просто живете среди привитых и вам не от кого заразиться. То же самое делается и сейчас с ковидом, необходимо привить 70% населения, чтобы вы, упертые тупые анипрививочники могли жить еще. То вы не идете прививаться потому что прививка бесплатная - ага! - бесплатно, как будто в России когда-то прививали платно, то вы решили, что сами никогда не заразитесь, то чипирование, то "хренирование". Умерло много людей и вокруг меня, тех, кто хотел привиться, но родственники отговорили и умирают и в 50 и в 60 лет, а жили бы. Потому вас, идиотов, надо сажать в психушку и лечить насильно психитропными.
Владимир Домнин
Ну это вообще за гранью добра и зла называть привитых идиотами. Если сами не хотите прививаться, то других не отговаривайте. Вот Вы и виноваты в их смерти, раз отговаривали прививаться,
саша дмитренко
как?? да тем что заболеют и не только займут место в больнице но и еще заразят десяток человек
Владимир Домнин
Вы пишите по другому вопросу. Как я написал выше, я вакцинировался, и считаю, убеждать вакцинироваться надо, но я считаю, что здравый смысл и логика должны присутствовать всегда, иначе получается антипропаганда. И когда обвиняют невакцинированных в заражении вакцинированных, это очевидный косяк.
саша дмитренко
это одна из причин! шансов заболеть у них больше? значит и заразить здоровых больше! вот когда вакцинированных станет хоть процентов 60,,тогда и хрен с ними,,,
Александр Иноземцев
"...Как антипрививочники могут навредить привитым? Ведь привитые защищены". ========================================================= 😄😁😂 ----------- "Детский сад - штаны на лямках" (с)
Владимир Домнин
Т. Е. Прививка никак не защищает?
Владимир Домнин
Т. Е. Прививка никак не защищает?
Владимир Домнин
Т. Е. Прививка никак не защищает?
Йож Хитрый
Прежде, чем прививать - надо обследовать каждого. Может ему это делать нельзя категорически! Кто будет обследовать? Кому это нужно? Особенно в выездных прививочниках...
Владимир Домнин
А ещё надо вакцину проверить на безопасность. У меня здоровье нормальное, поэтому и рискнул привиться.
Лаврентий Палыч Берия
Теория секты адептов вакцинаторов о великой защите всех с помощью поголовных вакцин трещит по швам. Их вакцины по сути не спасают и не защищают. То у привитых находят "ковиду", то исчезают антитела, то умирают привитые, но от чего в реальности не говорят, может от этой самой прививки, если на западе честно сказали, что прививки вызывают тромбы и от них там почти 170 человек померло, то в РФ НИКОГДА никакой врач не скажет, что причина смерти была в как раз в прививке- такой врач рискует вылететь с работы, еще бы, он замахнулся на гос программу, это минимум, а то вообще "найдут наркотики" и посадят. Тема так и не раскрыта, для чего же нужны были эти прививки и что они на самом деле делают с организмом носителя, то, что на народе просто массово испытают некие биологические препараты новых поклений(так и хочется сказать биооружия) это я уже понял, непонятно последствия в перспективе, легендарная ковида судя по всему после себя (как и положено вирусу гриппа) не оставляет последствий как обычное ОРЗ, а вот полученные с вакцинами какие то вирусные ДНК видимо оставляют. И судя по тому, что от самого гриппа они не спасают, то значит что-то другое делают. На грустные мысли наводит ещё одно обстоятельство, почему взяли для раскрутки международной истерии именно вирус гриппа? (ковида и есть вирус гриппа)-потому, что его белки есть у каждого кто хоть раз в жизни переболел гриппом. То есть "ковиду" можно находить где угодно и у кого угодно, и раскручивать ковидную истерию бесконечно. С другим вирусом такой трюк провернуть не получилось бы.А вирус гриппа есть у всех, и доказать, что это не легендарная ковида невозможно. Вы правы. Наше пр-во участвовало с самого начала в именно МЕЖДУНАРОДНОЙ ковидной постановке и под копирку применяло все постановления и указания ВОЗ. США при Трампе вышли из ВОЗ, по причине того, что ВОЗ НЕ занимается медициной а просто мониторит ситуацию и предлагает некие решения которые вовсе не связаны с проблемами массовых заболеваний, Трамп- «ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность», советы ВОЗ лишь усугубляли ситуацию с именно последствиями мер, которые после советов ВОЗ применяли страны при "пандемии". Байден снова туда засунул США. Сама ВОЗ заявила, мол её указания были не обязательные а рекомендательные и мол она не несёт ответственности за "перегибы" и неверно истолкованные слова. А пр-во РФ ДОСЛОВНО применяло все указания ВОЗ. Результатом мер которые устроило пр-во РФ стали- увеличение безработицы в стране на 22%, безработных стало больше на 5,5 миллионов! Уничтожение более 36,000 предприятий малого и среднего бизнеса, взрыв смертности от сердечно сосудистых и других заболеваний -после перепрофилировании 80% больничных коек под ковиду- скорые не приезжали по вызовам других больных, то есть последствий мер пр-ва умерло больше чем от самой ковиды! Но это властями НЕ признаётся, не обсуждается. Они продолжают раскрутку ковидной истерии- им деваться некуда, иначе придётся признать, что они попросту по обыкновению поиздевались над народом, заработали штрафы в триллионы на нём, признать "мини геноцид" под ковидным предлогом. Для этой власти продолжить зарабатывать на раскрученном ковидном бренде или признать факты издевательства над народом? Понятно, что желание заработать на электоральном лохе превысит всё другое. Тем более, что либералы за 20 лет у власти НИ РАЗУ не признали ни одной своей ошибки а Путин НИ РАЗУ не извинился перед народом, даже за своё враньё.
Лаврентий Палыч Берия
Извиняюсь за длинну поста. Какова реальная задача вакцины "Спутник V"? Борясь с вирусами слишком энергично, можно запросто уничтожить всё человечество, так как геном любого человека на 80% состоит из вирусных ДНК. Что известно о вирусах? Они есть двух типов ДНК и РНК вирусы. ДНК-вирусы с трудом мутируют и легко запоминаются клетками памяти иммунитета Как сказали, задача "Спутник V" принести в ДНК часть клетки некую чужеродную информацию, которую ДНК клетки должна запомнить. Ранее писали, вакцина "Спутник V" (как и другие) имеет "отложенный эффект"- это некие побочные эфекты которые проявятся не сразу, а какой то через пол года, какой то через год, два, пять ид... беда в том, что производитель не знает (или делает вид что не знает) что именно произойдёт позже. Вакцина "Спутник V" не лекарство! На упаковке её написано, что это продукт генной инженерии, очень маленькими буквами. То есть, обман начинается уже этапе объяснения власти обществу необходимости вакцин- раз это не лекарство тогда что? Что "Спутник V" несёт в клетки человека? Что там должно оставаться навсегда? Тот самый короновирус- на самом деле обычный вирус гриппа, и лечат от "короновируса" теми же препаратами. Он постоянно мутирует (РНК вирус) но "Спутник V" имеет набор от первого штамма, то есть для других вакцина бесполезна! Но власть настаивает, что "на всякий случай" нужно продолжать до усрачки вакцинироваться по сути устаревшим "Спутник V". А потом черезх пол года ещё чем то, и уже говорят, что каждые пол года опять и опять! То есть, власть сообщает нам, что она готова шлёпать "вакцины" вечно, главное, что бы мы продолжали "болеть" короновирусом постоянно. Власть молчит и не желает брать на себя ответственность за каждого, кто вакцинировался этим снадобьем, как и не собирается раскрывать последствия вакцинации. Бесследно вакцинация не пройдёт, и от гриппа не спасает (судя по постоянным сообщениям, что вакцинировавшихся "Спутник V" снова заболели) но "Спутник V" начинает что-то менять в нашей ДНК. А что именно? какие части нашего генома будут уничтожены этой вакциной? И как это связано с тем, что США с конца 90-х вывозили в США биоматериал- плаценту из России в США? А этот биоматериал как раз применяют при создании вирусов и вакцин! Не случится ли так, что для каждой страны сионофашисты создадут свой уникальный набор биокода который будут вводить с вакцинами под предлогом сезонного гриппа? И этот биокод будет убивать будущее этой нации. Не сейчас, но в будущем может проявится что угодно, и не от короновируса а от вакцин! У меня своя гипотеза, задача "Спутник V" окончательно разрушить иммунитет, сбить с толку клетки иммунной системы, что бы они не могли распознавать болезнь, а думали, что некий вирус (который потом внезапно появится) не опасен. Тут такая эпидемия может быть.. что уже ничто не поможет... Власть продолжает раскрутку ковидной истерии. Новы штаммы прут отовсюду, из Индии, средней Азии, и даже из США. И чем дальше чем загадочнее и экзотичнее и проверить нереально.
Владимир Домнин
Если кратко, то странные эти люди: категорически против продуктов ГМО, а эксперименты ГМ человека приветствуют.
саша дмитренко
и кому это нельзя???
саша дмитренко
она проверена!
Владимир Домнин
"и кому это нельзя???" - велик и могуч русского языка. Вопрос задайте корректно, плз. В моем комменте даже синонимов нет.
Владимир Домнин
"она проверена!" Если о вакцине, то скажите это Путину, а то ему никто до сих пор не сказал.
саша дмитренко
так вопрос хитрожопому а не вам))
саша дмитренко
он то знает! а некоторые,,,,)))
Лаврентий Палыч Берия
КЕМ и когда она проверена? Вакцина "спутник V2 никогда НЕ проходила клинические испытания!
Александр Бабков
Жалко людей если они умирают не имея возможности сделать прививку. а дураков НЕ ЖАЛКО!!! Идиотам не знающим что оспу.чуму.сибирскую язву и пр эпидемии смогли преодолеть ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ!!!
СанСаныч Демченко
Лаврентий Палыч Берия!!! Бесполезно что-то об"яснять..Ни факты, ни доказательства, ни аргументы.(даже то, что подписываешь при вакцинации..себе приговор)-не приемлют..злятся, что стали лохами..
саша дмитренко
наследие совка! верили кашпировским,чумакам,,но не врачам)))

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