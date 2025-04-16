Карманник ушёл ни с чем

Карманники орудуют не только в местах с большим скоплением людей, но и в обычных магазинах. Злоумышленник попытался незаметно вытащить телефон из кармана девушки, но она вовремя заметила подозрительную активность.
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