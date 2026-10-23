❕Аксёнов: При таком количестве депутатов у крымчан не должно быть проблем Глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что при таком большом количестве депутатов и чиновников проблемы жителей должны решаться оперативно.
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