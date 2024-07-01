Пророческие предсказания: Павел Глоба о том, какие три знака встретятся с человеком из прошлого в июле Ирина ОрлонскаяИзвестный звездочет Павел Глоба раскрыл тайну: в июле каждому из нас суждено встретить три загадочных знака, принадлежащих людям из нашего прошлого.