Пророческие предсказания: Павел Глоба о том, какие три знака встретятся с человеком из прошлого в июле Ирина ОрлонскаяИзвестный звездочет Павел Глоба раскрыл тайну: в июле каждому из нас суждено встретить три загадочных знака, принадлежащих людям из нашего прошлого.
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