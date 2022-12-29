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«ПСЖ» считает 1-ю желтую Неймара незаслуженной и выступит в защиту удаленного форварда перед дисциплинарным комитетом Лиги 1

«ПСЖ» считает 1-ю желтую Неймара незаслуженной и выступит в защиту удаленного форварда перед дисциплинарным комитетом Лиги 1

«ПСЖ» собирается выступить в защиту форварда Неймара, удаленного в матче Лиги 1. Бразильский нападающий заработал 2 предупреждения за 2 минуты матча со «Страсбуром» (2:1).

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