9 вкусностей, которые не испортят вашу фигуру

Ограничивать себя в чем-то всегда сложно, особенно когда дело касается любимых блюд. Запрещенные пирожные и конфетки аппетитно манят с витрин кондитерских, а домашние без зазрения совести продолжают наслаждаться сладким у вас на глазах.