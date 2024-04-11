9 вкусностей, которые не испортят вашу фигуру

Ограничивать себя в чем-то всегда сложно, особенно когда дело касается любимых блюд. Запрещенные пирожные и конфетки аппетитно манят с витрин кондитерских, а домашние без зазрения совести продолжают наслаждаться сладким у вас на глазах.
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