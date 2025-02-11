Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Москве 69-летняя пенсионерка пыталась нанять киллера, чтобы тот убил ее мужа – так она хотела прекратить бракоразводный процесс.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Москве 69-летняя пенсионерка пыталась нанять киллера, чтобы тот убил ее мужа – так она хотела прекратить бракоразводный процесс.
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