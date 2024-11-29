Почему 666 - число дьявола?

Сергей Никитин значит так.гаспада верующие.читать надо товарища Энгельса. ну и товарища Маркса . все описано в их книжкео религии. товарищ энгельс детально описал и расшифровал это самое число зверёныша. кароч у древних жидофф буквы имели и цифровое значение. нерон кесарь по цифрам получилось 666.также число зверя и 616.дело в том что в некоторых рукописях имя нерон писалось без последней,т есть неро. ежель эту букавку н отбросить...то получается число 616 читайте товарищей Маркса Энгельса...ну и Ленина.

Сергей Никитин по мне так любые цифры имеют важность только для людей, это придумавших. для дьявола, если он есть, или для его антипода всё это не имеет ровно никакого значения.