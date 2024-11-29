Число зверя (666) — число, упоминание о котором можно найти в Библии, под которым скрыто имя зверя Апокалипсиса (персонажа последней книги Нового Завета - Откровение Иоанна Богослова).
Почему 666 - число дьявола?
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Сергей Никитин
значит так.гаспада верующие.читать надо товарища Энгельса. ну и товарища Маркса . все описано в их книжкео религии. товарищ энгельс детально описал и расшифровал это самое число зверёныша. кароч у древних жидофф буквы имели и цифровое значение. нерон кесарь по цифрам получилось 666.также число зверя и 616.дело в том что в некоторых рукописях имя нерон писалось без последней,т есть неро. ежель эту букавку н отбросить...то получается число 616 читайте товарищей Маркса Энгельса...ну и Ленина.
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4 час.
Сергей Никитин
по мне так любые цифры имеют важность только для людей, это придумавших. для дьявола, если он есть, или для его антипода всё это не имеет ровно никакого значения.
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4 час.
Майя Majesty
У кого-то проблемы в религией? Или с вероисповеданием? Чего так сильно кого-то разрывает на эти темы?
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1 час.
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