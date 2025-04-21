Кардиолог Васильев назвал необычные симптомы инфаркта

Их нельзя игнорировать Большинство людей представляют себе инфаркт как резкую, жгучую боль за грудиной, иррадиирующую (отдающую) в руку, шею или спину, но не всегда инфаркт проявляется классическими симптомами.
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