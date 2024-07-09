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´Планета ´Лето´.

´Планета ´Лето´.

В рамках городского волонтерского проекта ´Планета ´Лето´ ежедневно с 10.00 до 12.00 мальчишки и девчонки города весело и с пользой проводят время, участвуя в развлекательных и игровых мероприятиях, викторинах, мастер классах .

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