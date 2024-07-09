В рамках городского волонтерского проекта ´Планета ´Лето´ ежедневно с 10.00 до 12.00 мальчишки и девчонки города весело и с пользой проводят время, участвуя в развлекательных и игровых мероприятиях, викторинах, мастер классах .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии