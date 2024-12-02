На трассе Казань-Ульяновск произошло смертельное ДТП

На 177-м километре автодороги Казань – Буинск – Ульяновск произошло смертельное ДТП. По информации Госавтоинспекции Ульяновской области, накануне 54-летний водитель Nissan Murano съехал в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся.
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