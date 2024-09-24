Онколог объяснил, по каким признакам определить рак груди на начальных этапах

Главное в борьбе с раком — засечь его как можно раньше, чтобы выиграть время, объяснил специалист.Рак молочной железы, в отличие от других видов рака, например глиобластомы головного мозга или рака лёгких, имеет склонность к медленному росту злокачественных образований на начальных стадиях.