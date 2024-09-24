Полиция Петербурга повязала подозреваемого в домогательствах к девочке-подростку. Им оказался 45-летний приезжий из Узбекистана, стало известно Мойке78.
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Полиция Петербурга повязала подозреваемого в домогательствах к девочке-подростку. Им оказался 45-летний приезжий из Узбекистана, стало известно Мойке78.