Ион Кику: "Нынешние власти Молдовы не заинтересованы в расследовании "кражи миллиарда"

Нынешним властям Молдовы, как соучастникам "кражи миллиарда", неинтересно, чтобы расследование этого преступления было произведено, потому что в какой-то момент в том числе им придется ответить за свои деяния.
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