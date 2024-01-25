Врач Кондрахин перечислил неочевидные признаки инфаркта

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что инфаркт миокарда в некоторых случаях можно диагностировать только по результату ЭКГ, так как сердечная боль маскируется под проблемы с ЖКТ.
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