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Врач Кондрахин перечислил неочевидные признаки инфаркта

Врач Кондрахин перечислил неочевидные признаки инфаркта

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что инфаркт миокарда в некоторых случаях можно диагностировать только по результату ЭКГ, так как сердечная боль маскируется под проблемы с ЖКТ.

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