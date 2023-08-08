Смотрите, во всех спорах, чего там должны и не должны бабушки с дедушками, кто кого тянул в 90-е, и так далее, звучит такой лейтмотив.
Говорят: у нас в 90-е того не было, у нас в 90-е этого не было. А у нас есть! И это надо покупать
Комментарии
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Виктор Белогорцев
бред не неси, скотина не желает её есть
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8 час.
Александр
Дурак вы ,батенька.Кошки отменно едят колбасу,если не зажрались на домашних харчах,как мой кот.Собаки вообще едят всё.Чем кормили домашнюю животину в Союзе я знаю на собственном опыте.
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8 час.
Виктор Белогорцев
сам ты дурак батенька, твои кошки жрут колбасу с голодухи, а ты дай им молоко от коровы и с магазина и посмотри какое они съедят, а какое оставят с полей пшеницу убирали и не кондицию (дробленую, мелкую) всегда отдавали скоту и лесным зверям, а сейчас выбрасывают и зверье её не трогает, а из пшеницы для тебя хлеб пекут и этот хлеб ты ешь, а корова выплевывает, хотя раньше с руками съедала, потому что сейчас она вся травленая, яблоки магазинные даже черви не едят, а из частного сада не только мы едим но и жучки червечки и птицы клюют, а мясо домашнее и магазинное ты сравнивал, а состав молока ты сравнивал? В магазинном обезжиренное, а это обрат, отходы молочного производства, разбавленные пальмой и заменителями молочных жиров, а вот настоящее пальмовое масло очень дорогое 2000 за литр, кто его бут лить в молоко, об этом ты не думал? То-то хвали и ешь на здоровье, а я по бедности своей коровку подаю и поросенка с огорода выкормлю и их съем
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7 час.
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