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Андрей Мостовой про 0:2 от «Краснодара»: «Не сказал бы, что кто‑то сильно заслуживал победы. Больше ничейная игра. Возможно, это поражение «Зенит» как‑то приземлит» 

— Важно не опускать руки, не огорчаться. Первая осечка в этом сезоне. У нас всегда до этого удачно складывались матчи с «Краснодаром».

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