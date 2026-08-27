Скончался известный российский актёр Юрий Цурило

Юрий Алексеевич Цурило родился 10 декабря 1946 года в Вязниках Владимирской области. В 1973 году он окончил Ярославское театральное училище, после чего работал в театрах Новгорода, Горького, Новосибирска и Норильска.
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