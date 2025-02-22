Хеви-метал-музыкант Карл Кокран, работавший с Kiss, погиб в аварии

+ A — Раскрыты подробности гибели рок-музыканта Карла Кокрана На 63-м году жизни оборвалась жизнь Карла Кокрана, талантливого музыканта, чье имя, возможно, не всегда было на первых полосах, но чей вклад в тяжелую музыку невозможно переоценить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии