Страна и люди
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Страна и люди

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Пленный признался, что предпочел бы отрезать себе руку, чтобы не служить в ВСУ

Пленный признался, что предпочел бы отрезать себе руку, чтобы не служить в ВСУ

Военнослужащий ВСУ, уроженец Киева Василий был взят в плен российскими бойцами на опорном пункте. Его путь в ряды украинской армии начался прямо на работе, рассказал мужчина представителям Минобороны России.

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