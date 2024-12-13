В Госдуме предложили аннулировать негативные кредитные истории участников СВО

С инициативой выступила Яна Лантратова В Государственной думе предложили аннулировать негативные кредитные истории граждан в случае заключения ими контракта с российской армией для выполнения задач СВО на Украине.
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