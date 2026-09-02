Credo Technology отчитывается о росте выручки на 114% благодаря спросу на ИИ

Технологическая компания Credo Technology Group Holding Ltd (NASDAQ: CRDO), провайдер высокоскоростных решений для передачи данных и микроэлектроники, отчиталась о результатах за I квартал 2027 финансового года.
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