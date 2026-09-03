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Спички - не игрушка

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Новая «Большая тройка» взорвет Запад

Новая «Большая тройка» взорвет Запад

  В геополитике название «Большая тройка» прочно ассоциируется с временами Второй мировой войны, со встречами лидеров трех стран антигитлеровской коалиции: СССР, США и Великобритании.

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Ольга Скобликова

Даже если они, лидеры России, Китая и США, и встретятся, что изменится? Любые договоренности США выполнять не будут, что-то просто не смогут, потому что их ни кто уже не слушает, что-то не захотят выполнять. И получается что эта встреча, если она состоится, это просто встреча, чай попить.