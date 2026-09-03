Новая «Большая тройка» взорвет Запад

В геополитике название «Большая тройка» прочно ассоциируется с временами Второй мировой войны, со встречами лидеров трех стран антигитлеровской коалиции: СССР, США и Великобритании.
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не "взорвёт", а поделит.
Даже если они, лидеры России, Китая и США, и встретятся, что изменится? Любые договоренности США выполнять не будут, что-то просто не смогут, потому что их ни кто уже не слушает, что-то не захотят выполнять. И получается что эта встреча, если она состоится, это просто встреча, чай попить.
Уже не верю... что Трамп может что то серьёзно изменить и как то повлиять в свою пользу. Опять наговорит всяко-всякого...
Вопреки законам математики, два плюс один не равняется трём!