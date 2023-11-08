Шойгу назвал российско-китайские отношения образцом взаимодействия

Отношения Китая и России являются образцом стратегического взаимодействия. Об этом 8 ноября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся в Москве.
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