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Царьград

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ВТБ покинул капитал «Первой грузовой компании» и расширил сеть в Новороссии

ВТБ покинул капитал «Первой грузовой компании» и расширил сеть в Новороссии

Банк ВТБ завершил сделку по выходу из «Первой грузовой компании», сохранив стабильность прибыли. Одновременно, ВТБ расширил своё присутствие в Донецкой и Луганской народных республиках, открыв четыре новых офиса в ключевых городах региона.

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