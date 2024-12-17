ВТБ покинул капитал «Первой грузовой компании» и расширил сеть в Новороссии

Банк ВТБ завершил сделку по выходу из «Первой грузовой компании», сохранив стабильность прибыли. Одновременно, ВТБ расширил своё присутствие в Донецкой и Луганской народных республиках, открыв четыре новых офиса в ключевых городах региона.