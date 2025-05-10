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Песков: нужно уточнить значение слов Мерца о скором перемирии с Украиной

Песков: нужно уточнить значение слов Мерца о скором перемирии с Украиной

Необходимо уточнить, что имел в виду канцлер Германии Фридрих Мерц, говоря о возможном начале долгосрочного перемирия между Россией и Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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