Песков: нужно уточнить значение слов Мерца о скором перемирии с Украиной

Необходимо уточнить, что имел в виду канцлер Германии Фридрих Мерц, говоря о возможном начале долгосрочного перемирия между Россией и Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии