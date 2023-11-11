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Закон, порядок, государство

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Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Самарской области, подозреваемого в краже ювелирных изделий

В  дежурную часть  ОМВД России по Приволжскому району  обратилась  местная жительница 1977 года рождения, которая заявила  о краже из ее квартиры ювелирных изделий – десяти колец, браслета и двух пар сережек из металла желтого цвета.

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