Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Самарской области, подозреваемого в краже ювелирных изделий

В дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району обратилась местная жительница 1977 года рождения, которая заявила о краже из ее квартиры ювелирных изделий – десяти колец, браслета и двух пар сережек из металла желтого цвета.
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