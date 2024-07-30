Театр абсурда
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Театр абсурда

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Нашли способ ввода войск НАТО и не только. Туарегов тех же

Нашли способ ввода войск НАТО и не только. Туарегов тех же

Минобороны Украины поддержало проект закона о создании ЧВК на территории быв.УССРНе иначе как для того, чтобы ввести в страну «вийска НАТО», и, скорее всего, прочих солдат удачи с опытом – арабов-салафитов и тех же туарегов, что орудуют сейчас в Мали бок-о-бок с братьями салофитами из Бандерштадта.

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