Захарова перечислила все предпосылки создания на Украине биолабораторий США

MFA Russia/ Globallookpress.com Факт появления на территории Украины спонсируемых Вашингтоном биолабораторий вполне укладывается в степень вовлеченности американских элит в эту область, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
MFA Russia/ Globallookpress.com Факт появления на территории Украины спонсируемых Вашингтоном биолабораторий вполне укладывается в степень вовлеченности американских элит в эту область, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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