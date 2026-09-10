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Bithumb внесла токен HEMI в список на делистинг из-за уязвимости в смарт-контракте

Bithumb внесла токен HEMI в список на делистинг из-за уязвимости в смарт-контракте

Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb объявила, что добавила токен HEMI в свой список наблюдения за исключением из листинга.

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