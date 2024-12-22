«Внебрачный сын Киркорова» объяснил, почему Филипп столкнулся с неприятностями после «голой» вечеринки

Александр Матвеев, музыкант, который часто упоминается в прессе как “внебрачный сын Бедроса Киркорова”, выступил с заявлением о скандальном участии его коллеги, Филиппа Киркорова, в сомнительном мероприятии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии