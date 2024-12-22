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«Внебрачный сын Киркорова» объяснил, почему Филипп столкнулся с неприятностями после «голой» вечеринки

«Внебрачный сын Киркорова» объяснил, почему Филипп столкнулся с неприятностями после «голой» вечеринки

Александр Матвеев, музыкант, который часто упоминается в прессе как “внебрачный сын Бедроса Киркорова”, выступил с заявлением о скандальном участии его коллеги, Филиппа Киркорова, в сомнительном мероприятии.

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