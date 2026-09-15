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Zero Hedge

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ISIS Fanatic Set To Walk Free From UK Prison In Weeks

ISIS Fanatic Set To Walk Free From UK Prison In Weeks

ISIS Fanatic Set To Walk Free From UK Prison In Weeks Authored by Steve Watson via Modernity News, An ISIS fanatic who pledged allegiance to the caliphate, circulated execution videos, and blagged his way into an NHS heart unit with a fake degree is lining up for parole in November.

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