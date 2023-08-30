Военное обозрение

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Украинские ресурсы: Запуск беспилотников по аэропорту Пскова производился с территории «третьих стран»

Украинские ресурсы: Запуск беспилотников по аэропорту Пскова производился с территории «третьих стран»

Удар по аэропорту Пскова готовился несколько месяцев, в разработке операции принимали участие иностранные советники, в частности, британская разведка Mi-6.

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Комментарии
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Алексей Викторович Копелиович
А почему бы российским беспилотникам на прилететь с приветом в аэропорты этих &quot;третьих&quot; стран?
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12 час.
Александр
И что, проглотили? Ну да, а как иначе-то?
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12 час.
Александр Любицкий
???? и нет ответа.
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11 час.

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