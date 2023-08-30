Украинские ресурсы: Запуск беспилотников по аэропорту Пскова производился с территории «третьих стран»

Удар по аэропорту Пскова готовился несколько месяцев, в разработке операции принимали участие иностранные советники, в частности, британская разведка Mi-6.
Популярные статьи
- Сара Вагенкнехт: Мы не желаем чтоб немецкие танки вновь стреляли в русских, пора переходить к переговорам с Россией
- «Цель удара достигнута, объект поражён»: Минобороны подтвердило нанесение ракетного удара по центру принятия решений ВСУ
- Telegram-каналы: Новым руководителем ЧВК «Вагнер» может стать Герой России Антон Елизаров
Свежие комментарии