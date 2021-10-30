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Подразделение Facebook приобретает фитнес-компанию виртуальной реальности

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Принадлежащий Facebook производитель очков виртуальной реальности Oculus приобретает компанию Within, которая владеет фитнес-программой Supernatural, рассчитанной на использование технологий виртуальной реальности.

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