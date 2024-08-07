Ученые обнаружили ген, который заставляет вас набирать больше веса от одной и той же пищи

Фото: grodno24.com Обычно вы слышите одно из двух противоречивых мнений о потере веса. Первое заключается в том, что ваш вес — это просто результат того, сколько вы едите и сколько вы тренируетесь , но второе заключается в том, что тела некоторых людей набирают вес гораздо легче, чем тела других, что делает потерю веса гораздо более сложной целью.
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