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Россельхознадзор ответит на вопросы по земельному законодательству

Россельхознадзор ответит на вопросы по земельному законодательству

20 марта 2025 года отделом государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в целях профилактики нарушений земельного законодательства будет организована горячая линия.

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