Россельхознадзор ответит на вопросы по земельному законодательству

20 марта 2025 года отделом государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в целях профилактики нарушений земельного законодательства будет организована горячая линия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии