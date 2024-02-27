Пентагон снял с себя ответственность за тайную госпитализацию Ллойда Остина

Пентагон 26 февраля опубликовал на своем сайте «Несекретное резюме 30-дневной проверки относительно госпитализации министра Остина», где фактически снимает с себя ответственность за все нарушения, которые были совершены министром обороны США Ллойдом Остином в ходе его поездок в больницу.
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