Пентагон снял с себя ответственность за тайную госпитализацию Ллойда Остина

Пентагон 26 февраля опубликовал на своем сайте «Несекретное резюме 30-дневной проверки относительно госпитализации министра Остина», где фактически снимает с себя ответственность за все нарушения, которые были совершены министром обороны США Ллойдом Остином в ходе его поездок в больницу.