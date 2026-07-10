Синоптики рассказали, какой будет зима в Приморье после такого лета

Прохладное, дождливое и туманное лето заставило многих жителей Приморья задуматься: не станет ли предстоящая зима такой же необычной? Синоптики отмечают, что подобный вопрос возникает практически каждый год, однако прямой зависимости между погодой летом и тем, какой окажется зима, не существует.