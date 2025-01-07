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GIE: в подземных хранилищах Европы запасы газа опустились ниже 70%

GIE: в подземных хранилищах Европы запасы газа опустились ниже 70%

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) опустились ниже 70%, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные ассоциации, которая представляет интересы европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE).

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