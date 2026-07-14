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Аргументы и Факты

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Дмитриев поддержал планы США принять меры против МУС

Дмитриев поддержал планы США принять меры против МУС

Спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал намерение Соединённых Штатов принять меры против не признанного РФ Международного уголовного суда.

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