Дмитриев поддержал планы США принять меры против МУС

Спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал намерение Соединённых Штатов принять меры против не признанного РФ Международного уголовного суда.
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