Противник заявляет о рекордном по числу баллистических ракет ударе по Киеву В ночь на 19 июля российские Вооружённые силы провели массированную атаку в отношении объекто.
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Противник заявляет о рекордном по числу баллистических ракет ударе по Киеву В ночь на 19 июля российские Вооружённые силы провели массированную атаку в отношении объекто.
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