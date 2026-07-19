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Противник заявляет о рекордном по числу баллистических ракет ударе по Киеву

Противник заявляет о рекордном по числу баллистических ракет ударе по Киеву В ночь на 19 июля российские Вооружённые силы провели массированную атаку в отношении объекто.

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