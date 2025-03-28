Два майора: Шведские катера CB90 и МБЭКи теперь могут использовать лёгкие торпеды для поражения целей на дистанции

Шведские катера CB90 и МБЭКи теперь могут использовать лёгкие торпеды для поражения целей на дистанции 28 марта 2025 года Управление по материально-техническому обеспечению обороны Швеции объявило об успешном проведении боевых морских испытаний легкой торпеды Torpedo 47 (Tp 47), запущенной с … .