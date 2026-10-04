В Госдуме назвали количество рабочих дней в январе 2027 года

В январе 2027 года россиян ждут 15 рабочих дней. Об этом сообщил в беседе с RT депутат Госдумы Никита Чаплин.
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