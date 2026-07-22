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Регионы России

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CAS зарегистрировал апелляцию Крамника на дисквалификацию ФИДЕ

CAS зарегистрировал апелляцию Крамника на дисквалификацию ФИДЕ

Спортивный арбитражный суд (CAS) официально зарегистрировал апелляцию 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника на решение дисциплинарной комиссии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) о дисквалификации.

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