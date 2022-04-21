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Греция блокирует российские танкеры с нефтью

Греция блокирует российские танкеры с нефтью

Афины опять ведут двойную игру по отношению к Москве Игорь Моисеев Фото: Юрий Смитюк/ТАСС По информации Forbes, 15 апреля возле порта Каристос на острове Эвбея греческими властями был задержан и арестован российский нефтяной танкер «Трансморфота».

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