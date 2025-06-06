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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Коська
    НЕ, братцы, надо просто внести поправку в Конституцию и другие нормативные акты, а именно, ОГРАНИЧИТЬ СРОК пребывания...Банда депутата из...
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    Вот именно - ЕСТЬ ЗАКОН. Правда, порой составленный так лихо, что ни Госдума, ни гг. сенаторы "не замечают" этого явн...Родителям детей, ...
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    Именно ТАК!!!Банда депутата из...

Банда депутата избила семью бойца и придумала, как уйти от наказания

Банда депутата избила семью бойца и придумала, как уйти от наказания

Русский компас Пострадавший Владимир. Фото: скрин видео. Многонациональная компания напала на защитника Родины, его жену и ребенка из-за формы и знаков отличия, — считает мужчина.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Вывод один - власть в руках уголовников!
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3 час.
Владимир Кудряшов
Именно ТАК!!!
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1 час.
Коська
НЕ, братцы, надо просто внести поправку в Конституцию и другие нормативные акты, а именно, ОГРАНИЧИТЬ СРОК пребывания того или иного гражданина в должности судьи, всех категорий, ДВУМЯ СРОКАМИ, а то Президент ДВА РАЗА может избираться, а эти &quot;бизнесмены&quot; от ФЕМИДЫ ПОЖИЗНЕННО!!! Я бы ИМЕННО ПОЖИЗНЕННО И ДАВАЛ ЗАРВАВШИМСЯ НЕПРИКОСАЕМЫМ!!!
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29 мин.
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