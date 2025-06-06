Банда депутата избила семью бойца и придумала, как уйти от наказания

Коська

НЕ, братцы, надо просто внести поправку в Конституцию и другие нормативные акты, а именно, ОГРАНИЧИТЬ СРОК пребывания того или иного гражданина в должности судьи, всех категорий, ДВУМЯ СРОКАМИ, а то Президент ДВА РАЗА может избираться, а эти "бизнесмены" от ФЕМИДЫ ПОЖИЗНЕННО!!! Я бы ИМЕННО ПОЖИЗНЕННО И ДАВАЛ ЗАРВАВШИМСЯ НЕПРИКОСАЕМЫМ!!!