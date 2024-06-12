Василенко может возглавить "Родину"

Олег Василенко считается главным кандидатом на пост главного тренера московской "Родины", занявшей пятое место в чемпионате Первой лиги и не сумевшей пробиться в стыковые матчи за выход в Российскую премьер-лигу.
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