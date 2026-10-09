Прибалтика призвала Евросоюз запретить транзит российского зерна

Письмо с призывом к Евросоюзу запретить транзит российского зерна направили председателю Европейского совета Антониу Коште и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы 9 октября, сообщает пресс-служба эстонского правительства.
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